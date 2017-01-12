П.Порошенко: лише 17% жителів Одещини отримують субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Субсидії у Одеській області отримують лише 17% громадян. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час свого візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
“Ви знаєте, який середній рівень субсидій, оформленій в середньому по Україні? 55% людей по Україні оформили собі субсидії”, — сказав П.Порошенко.
Він зазначив, що в Одеській області субсидії отримають лише 17% громадян.
“Мають право 55%, а оформлено 17%, у нас в Одеській області люди живуть не багатше. Оце і є показник, чим має займатися влада”, — сказав Президент.
Він доручив новопризначеному керівнику Одеської області організувати роботу з оформлення субсидій.