П.Порошенко и лидер Китая договорились активизировать сотрудничество между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и глава КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Петр Порошенко и Си Цзиньпин договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество", - сообщил пресс-секретарь.