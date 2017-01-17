П.Порошенко і лідер Китаю домовилися активізувати співпрацю між країнами

"Петро Порошенко і Сі Цзіньпін домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю", - повідомив речник.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Під час роботи форуму, як очікується, Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.