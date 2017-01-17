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П.Порошенко і лідер Китаю домовилися активізувати співпрацю між країнами

П.Порошенко і лідер Китаю домовилися активізувати співпрацю між країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.

"Петро Порошенко і Сі Цзіньпін домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю", - повідомив речник.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Під час роботи форуму, як очікується, Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

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