П.Порошенко: формирование обновленного ВСУ завершается
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что уже завершается формирование обновленного Верховного суда Украины. Об этом он сообщил во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Завершается формирование Верховного суда Украины абсолютно нового. Никто не верил, что мы сможем провести конституционную реформу, полностью заменить высшую кассационную инстанцию и выбрать новый Верховный суд. Я счастлив, что нам это удалось", - сообщил П.Порошенко.
Также он добавил, что решительные реформы в первую очередь в экономической сфере будут продолжены в 2017 году.
"Будут привлекаться новые инвесторы, в том числе и в Одесскую область, в том числе и в портовое хозяйство", - отметил Президент.