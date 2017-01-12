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П.Порошенко: формирование обновленного ВСУ завершается

П.Порошенко: формирование обновленного ВСУ завершается

Киев • УНН

 • 6480 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что уже завершается формирование обновленного Верховного суда Украины. Об этом он сообщил во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.

"Завершается формирование Верховного суда Украины абсолютно нового. Никто не верил, что мы сможем провести конституционную реформу, полностью заменить высшую кассационную инстанцию ​​и выбрать новый Верховный суд. Я счастлив, что нам это удалось", - сообщил П.Порошенко.

Также он добавил, что решительные реформы в первую очередь в экономической сфере будут продолжены в 2017 году.

"Будут привлекаться новые инвесторы, в том числе и в Одесскую область, в том числе и в портовое хозяйство", - отметил Президент.

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