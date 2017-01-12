П.Порошенко: формування оновленого ВСУ завершується
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що вже завершується формування оновленого Верховного суду України. Про це він повідомив під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
"Завершується формування Верховного суду України абсолютно нового. Ніхто не вірив, що ми будемо здатні провести конституційну реформу, повністю на сто відсотків замінити вищу касаційну інстанцію і обрати новий Верховний суд. Я щасливий, що нам це вдалося", - повідомив П.Порошенко.
Також він додав, що рішучі реформи в першу чергу в економічній сфері будуть продовжені в 2017 році.
"Будуть залучатися нові інвестори, в тому числі і в Одеську область, в тому числі і в портове господарство", - зазначив Президент.
Нагадаємо, участь у конкурсі на посади у спецсудах ВСУ беруть 653 кандидати.