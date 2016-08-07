П.Погба вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Сейчас полузащитник посетил учебно-тренировочный комплекс "Красных Дьяволов" - AON, где пройдет медицинское обследование.

Сообщается, что переход 23-летнего француза должен обойтись в рекордные для "МЮ" 110 млн евро.

Напомним, что П.Погба выступал за туринский "Ювентус" с 2012 года и был лидером команды. В прошлом сезоне француз провел за итальянский гранд 47 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 16 результативных передач.

Добавим также, в период с 2009 по 2011 годы игрок выступал в молодежной команде "Манчестер Юнайтед", а в сезоне 2011-12 годов полузащитник провел три поединка за основу "Красных Дьяволов".