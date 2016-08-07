П.Погба повернувся у "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Футболіст збірної Франції Поль Погба отримав дозвіл на обстеження від ФК "Ювентус", після успішного проходження якого трансфер француза в англійський "Манчестер Юнайтед" буде завершено, повідомляє УНН з посиланням на сайт "МЮ".
Наразі півзахисник відвідав навчально-тренувальний комплекс "Червоних Дияволів" - AON, де пройде медичне обстеження.
Повідомляється, що перехід 23-річного француза має обійтися в рекордні для "МЮ" 110 мільйонів євро.
Нагадаємо, що П.Погба виступав за туринський "Ювентус" з 2012 року і був лідером команди. У минулому сезоні француз провів за італійський гранд 47 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і зробивши 16 результативних передач.
Додамо також, у період з 2009 по 2011 роки гравець виступав у молодіжній команді "Манчестер Юнайтед", а в сезоні 2011-12 років півзахисник провів три поєдинки за основу "Червоних Дияволів".