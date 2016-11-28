П.Климкин встретился с главой МИД Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел переговоры с министром иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрем, которая находится с рабочим визитом в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
Главными темами встречи стали имплементация Минских договоренностей, ситуация с безопасностью на Донбассе, подготовка к завтрашней встрече "Нормандской четверки" в Минске на уровне министров иностранных дел.
Отдельный акцент был сделан на вопросах, требующих первоочередного решения: устойчивое прекращение огня, доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы, освобождение заложников и украинских политических заключенных.
В связи с этим Маргот Вальстрем подчеркнула необходимость сохранения единства внутри ЕС, в частности в вопросе санкций против РФ до полного выполнения Минских договоренностей.
Министры также отметили важность завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и обсудили перспективные направления дальнейшего развития инициативы "Восточного партнерства", в частности в сферах энергетической безопасности и межчеловеческих контактов.