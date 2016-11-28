П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів переговори з міністром закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом, яка перебуває з робочим візитом в Україні. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС України.
Головними темами зустрічі стали імплементація Мінських домовленостей, безпекова ситуація на Донбасі, підготовка до завтрашньої зустрічі “Нормандської четвірки” у Мінську на рівні міністрів закордонних справ.
Окремий акцент було зроблено на питаннях, що потребують першочергового вирішення: стійке припинення вогню, доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей і неконтрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону, звільнення заручників та українських політичних в’язнів.
У цьому зв’язку Маргот Вальстрьом наголосила на необхідності збереження єдності всередині ЄС, зокрема у питанні санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей.
Міністри також відзначили важливість завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та обговорили перспективні напрямки подальшого розвитку ініціативи “Східного партнерства”, зокрема у сферах енергетичної безпеки та міжлюдських контактів.