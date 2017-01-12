П.Климкин встретился в Мьянме с главнокомандующим ВС и главой МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Мьянме с главнокомандующим вооруженных сил Республики Союз Мьянма Мин Аун Лайном и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Главнокомандующий ВС РСМ, которые у них не только защищают, но и поддерживают демократические перемены. Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - написал П.Климкин, добавив фото со встречи.
Также П.Климкин встретился с Аун Сан Су Чи.
"Ну и легендарная А.Сан Су Чи. Проводница демократии не только в Мьянме, но и в регионе", - написал глава МИД Украины.
Как сообщал УНН, 12 января Павел Климкин начал рабочий визит в Мьянму со встречи с президентом страны Тхинь Чжо.