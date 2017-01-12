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П.Клімкін зустрівся у М’янмі з головнокомандувачем ЗС і головою МЗС

П.Клімкін зустрівся у М’янмі з головнокомандувачем ЗС і головою МЗС

Київ • УНН

 • 11102 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у М’янмі з головнокомандувачем збройних сил Республіки Союз М’янма Мін Аун Лайном та міністром закордонних справ Аун Сан Су Чі. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Головнокомандувач ЗС РСМ, які у них не тільки захищають, а й підтримують демократичні зміни. Є спільний інтерес у співробітництві й обміні досвідом”, — написав П.Клімкін, додавши фото із зустрічі.

Також П.Клімкін зустрівся з Аун Сан Су Чі.

“Ну і легендарна А.Сан Су Чі. Провідниця демократії не тільки в М’янмі, а і в регіоні”, — написав голова МЗС України.

Як повідомляв УНН, 12 січня Павло Клімкін розпочав робочий візит до М'янми із зустрічі з президентом країни Тхіном Чжо.

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