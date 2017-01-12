П.Климкин заявил о важности сказанного в сенате США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в сенате США, где накануне в комитете по иностранным делам, в частности, прошли слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона на должность государственного секретаря Соединенных Штатов, было сказано много важных вещей. Об этом глава МИД Украины написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Многие важные вещи были сказаны в сенате. Совпадает с тем, что мы говорили с 2014-го", - отметил П.Климкин, добавив хэштег #RussiaInvadedUkraine.
Напомним, в комитете по иностранным делам сената США прошли слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом, на должность государственного секретаря.