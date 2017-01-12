П.Клімкін заявив про важливість сказаного в сенаті США

"Багато важливих речей були сказані в сенаті. Збігається з тим, що ми говорили з 2014-го", - зазначив П.Клімкін, додавши хештег #RussiaInvadedUkraine.

Нагадаємо, у комітеті у закордонних справах сенату США пройшли слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду державного секретаря.