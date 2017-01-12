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П.Клімкін заявив про важливість сказаного в сенаті США

П.Клімкін заявив про важливість сказаного в сенаті США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у сенаті США, де напередодні у комітеті у закордонних справах, зокрема, пройшли слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря Сполучених Штатів, було сказано багато важливих речей. Про це голова МЗС України написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Багато важливих речей були сказані в сенаті. Збігається з тим, що ми говорили з 2014-го", - зазначив П.Клімкін, додавши хештег #RussiaInvadedUkraine.

Нагадаємо, у комітеті у закордонних справах сенату США пройшли слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду державного секретаря.

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