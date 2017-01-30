П.Климкин: слушания дела против России в Гааге начнутся в марте

"В марте начнутся слушания в международном суде ООН относительно нашего иска, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации", — сообщил П.Климкин.

Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.