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П.Клімкін: слухання справи проти Росії у Гаазі розпочнеться у березні

П.Клімкін: слухання справи проти Росії у Гаазі розпочнеться у березні

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Слухання у Гаазі стосовно позову України проти Росії розпочнеться у березні цього року. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі телеканалу “Інтер”, передає УНН.

“В березні почнуться слухання в міжнародному судді ООН стосовно нашого позову, який ми подали проти Росії, оскільки вона послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму і конвенцію, щодо заборони расової дискримінації”, — повідомив П.Клімкін.

Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українські Національні Новини

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