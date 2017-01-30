П.Клімкін: слухання справи проти Росії у Гаазі розпочнеться у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Слухання у Гаазі стосовно позову України проти Росії розпочнеться у березні цього року. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі телеканалу “Інтер”, передає УНН.
“В березні почнуться слухання в міжнародному судді ООН стосовно нашого позову, який ми подали проти Росії, оскільки вона послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму і конвенцію, щодо заборони расової дискримінації”, — повідомив П.Клімкін.
Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.