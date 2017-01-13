П.Климкин начал рабочий визит в Бруней
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал рабочий визит в Бруней со встречи со вторым министром иностранных дел и торговли Лим Джок Сеном. Об этом глава МИД Украины сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Теплая неформальная встреча с моим брунейским коллегой", - написал П.Климкин, добавив фото со встречи.
Напомним, 13-14 января глава МИД Украины будет находиться в Брунее Даруссаламе с целью возобновления политического диалога на высоком уровне, обсуждения путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепления взаимодействия в международных и региональных организациях.
Программа визита в Бруней Даруссалама будет включать встречи с султаном Брунея Даруссалама Хаджи Хассанолом Болкияхом, наследным принцем Брунея Аль-Мухтади Биллой, вторым министром иностранных дел и торговли Лим Джок Сеном и министром природных ресурсов и туризма Али Апонгом.