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П.Клімкін розпочав робочий візит до Брунею

П.Клімкін розпочав робочий візит до Брунею

Київ • УНН

 • 8292 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав робочий візит до Брунею із зустрічі з другим міністром закордонних справ та торгівлі Лім Джок Сеном. Про це голова МЗС України повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Тепла неформальна зустріч з моїм брунейським колегою", - написав П.Клімкін, додавши фото із зустрічі.

Нагадаємо, 13-14 січня голова МЗС України перебуватиме в Брунеї Даруссаламі з метою відновлення політичного діалогу на високому рівні, обговорення шляхів виведення двосторонніх відносин на новий рівень, а також зміцнення взаємодії в міжнародних та регіональних організаціях.

Програма візиту до Брунею Даруссаламу включатиме зустрічі з султаном Брунею Даруссаламу Хаджи Хассанолом Болкіяхом, наслідним принцом Брунею Аль-Мухтаді Біллою, другим міністром закордонних справ та торгівлі Лім Джок Сеном та міністром природних ресурсів та туризму Алі Апонгом.

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