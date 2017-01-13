П.Клімкін розпочав робочий візит до Брунею

"Тепла неформальна зустріч з моїм брунейським колегою", - написав П.Клімкін, додавши фото із зустрічі.

Нагадаємо, 13-14 січня голова МЗС України перебуватиме в Брунеї Даруссаламі з метою відновлення політичного діалогу на високому рівні, обговорення шляхів виведення двосторонніх відносин на новий рівень, а також зміцнення взаємодії в міжнародних та регіональних організаціях.

Програма візиту до Брунею Даруссаламу включатиме зустрічі з султаном Брунею Даруссаламу Хаджи Хассанолом Болкіяхом, наслідним принцом Брунею Аль-Мухтаді Біллою, другим міністром закордонних справ та торгівлі Лім Джок Сеном та міністром природних ресурсів та туризму Алі Апонгом.