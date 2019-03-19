Озвучена девятизначная сумма налогов клубов Премьер-лиги

"Клубы Премьер-лиги, приносящие прибыль, коллективно заплатили более 177 миллионов фунтов стерлингов в виде корпоративного налога с 2014-17 гг.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что совокупный оборот прибыльных клубов Премьер-лиги за это время достиг отметки в 11 млрд фунтов стерлингов (14,5 млрд долл.).

Напомним, как сообщал УНН, в ГФС засекретили сумму уплаченных налогов украинских ФК.

Также напомним, что украинские налоговики пообещали разобраться со столичным ФК "Динамо" по вопросу неуплаты налогов.

Речь о так называемом "деле Ленса". Экс-динамовец пожаловался в ФИФА на то, что "Динамо" не заплатило с его зарплаты порядка 3 млн грн в украинский бюджет. И в ФИФА признали жалобу футболиста обоснованной.

Суму недоплаченного налога посчитал международный аудитор GrantThornthon, однако украинская ГФС такой налоговой дыры со стороны ФК до сих пор не замечала.

Отметим, что по данным СМИ, официальная зарплата динамовцев декларируется на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц. Таким образом искусственно занижаются сумы налогов и военного сбора в том числе. По словам ветерана АТО Сергея Белошицкого, за 5 лет "бело-синее" не доплатили на нужны армии порядка 30 млн грн.

В Пенсионный фонд клуб мог не доплатить еще более 440 млн грн. Но, снова-таки, ГФС на эти нарушения со стороны администрации столичного ФК пока закрывает глаза.

Добавим, что согласно свежей информации футбольных журналистов, "Динамо" не выплатило своим игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.