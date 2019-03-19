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Озвучено дев'ятизначну суму податків клубів Прем'єр-ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. З 2014 по 2017 рік клуби Прем'єр-ліги сплатили 177 млн фунтів стерлінгів (235 млн дол.) корпоративного податку. Про це свідчить інформація, опублікована на сайті реєстраційної палати Великої Британії (Companies House), передає УНН з посиланням на BBC.

Озвучено дев'ятизначну суму податків клубів Прем'єр-ліги

"Клуби Прем'єр-ліги, що приносять прибуток, колективно заплатили більше 177 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді корпоративного податку з 2014-17 рр.", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сукупний оборот прибуткових клубів Прем'єр-ліги за цей час досяг позначки в 11 млрд фунтів стерлінгів (14,5 млрд дол.).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ДФС засекретили суму сплачених податків українських ФК.

Також нагадаємо, що українські податківці пообіцяли розібратися зі столичним ФК "Динамо" щодо питання несплати податків.

Йдеться про так звану "справу Ленса". Екс-динамівець поскаржився у ФІФА на те, що "Динамо" не заплатило з його зарплати близько 3 млн грн в український бюджет. І у ФІФА визнали скаргу футболіста обґрунтованою.

Суму недосплаченого податку порахував міжнародний аудитор GrantThornthon, однак українська ДФС такої податкової дірки з боку ФК досі не помічала.

Відзначимо, що за даними ЗМІ, офіційна зарплата динамівців декларується на рівні всього 18-20 тис. Грн на місяць. Таким чином штучно занижуються суми податків і військового збору в тому числі. За словами ветерана АТО Сергія Білошицький, за 5 років "біло-синє" недоплатили на потрібні армії близько 30 млн грн.

До Пенсійного фонду клуб міг не доплатити ще понад 440 млн грн. Але, знову-таки, ДФС на ці порушення з боку адміністрації столичного ФК поки закриває очі.

Додамо, що згідно зі свіжою інформацією футбольних журналістів, "Динамо" не виплатило своїм гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ у Лізі Європи.

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