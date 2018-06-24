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Вооруженный боевик заставил патруль СММ ОБСЕ проехать заминированной дороге в Петровском

Вооруженный боевик заставил патруль СММ ОБСЕ проехать заминированной дороге в Петровском

Киев  •  УНН

 • 9893 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. 22 июня пьяные боевики заставили наблюдателей ОБСЕ ехать заминированной дорогой на восток через н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

“22 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях направлялась на восток через н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) по дороге, которой наблюдатели в последний раз пользовались 20 февраля 2018 года. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, но хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем”, — указано в сообщении.

В отчете также сообщается, что: “В этот момент на северном конце рва, ориентировочно за 1 метр от дороги, наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины — еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящего из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем. Предмет находился в 300 метрах к юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточной оконечности участка разведения”.

“Пока патруль рассматривал возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что дальше на восток их не пропустят. Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил проехать в восточном направлении, не оставив таким образом наблюдателям другого выбора, кроме как ехать назад в западном направлении, снова переезжая заполнен щебнем недавно выкопанный ров у обнаруженной мины”, — добавили в отчете СММ.

Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте представителям вооруженных формирований.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе неизвестный в военной форме обстрелял ОБСЕ в Донбассе.

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