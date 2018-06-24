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Озброєний бойовик змусив патруль СММ ОБСЄ проїхати замінованою дорогою в Петрівському

Озброєний бойовик змусив патруль СММ ОБСЄ проїхати замінованою дорогою в Петрівському

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. 22 червня п’яні бойовики змусили спостерігачів ОБСЄ їхати замінованою дорогою на схід через н. п. Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька). Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

“22 червня патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях прямувала на схід через н.п. Петрівське (непідконтрольна уряду, 41 км на південь від Донецька) по дорозі, якою спостерігачі в останній раз користувалися 20 лютого 2018 року. Приблизно в 10 метрах на схід від перехрестя в селі перший автомобіль проїхав через недавно викопаний, але добре замаскований рів, розташований поперек дороги і заповнений щебенем”, — вказано у повідомленні.

У звіті також повідомляється, що: “У цей момент на північному кінці рову, орієнтовно за 1 метр від дороги, спостерігачі помітили в невеликому поглибленні підозрілий предмет, який був наполовину засипаний щебенем. Автомобілі негайно зупинилися. За оцінкою спостерігачів, це була протитанкова міна ТМ-62 з проводом дистанційного керування, протягнутим до міни з чагарника на північній стороні дороги, а від міни — ще далі на південь через дорогу до нещодавно викопаного рову, що складається з декількох невеликих округлих заглиблень, заповнених щебенем. Предмет знаходився за 300 метрів до південного сходу від місця розташування камери СММ в Петровському і в 500 метрах на схід від східного краю ділянки розведення”.

“Поки патруль розглядав можливість використовувати інші дороги, щоб безпечно покинути цей район, з східного напрямку до першого автомобіля СММ підійшов озброєний автоматом (АК-74) член збройних формувань з ознаками сп’яніння. Він сказав спостерігачам негайно залишити цей район, додавши, що далі на схід їх не пропустять. Незважаючи на те, що команда СММ вказала йому на наявність міни, він не дозволив проїхати в східному напрямку, не залишивши таким чином спостерігачам іншого вибору, окрім як їхати назад в західному напрямку, знову переїжджаючи заповнений щебенем нещодавно викопаний рів біля виявленої міни”, — додали у звіті СММ.

Патруль СММ благополучно повернувся на базу в Донецьку і повідомив про інцидент представників збройних формувань.

Як повідомляв УНН, минулого тижня невідомий у військовій формі обстріляв ОБСЄ на Донбасі.

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