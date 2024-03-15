Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности
Отца признали виновным в убийстве по неосторожности за то, что он купил пистолет, который использовал его сын во время стрельбы в школе в Мичигане в 2021 году, в результате которой погибли 4 человека.
США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене
Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.
Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле
Иран использовал европейские порты в Бельгии, Испании и Италии для контрабанды оружия, в том числе ракет и бомб, для Хезболлы в Ливане через Сирию, чтобы избежать израильских авиаударов по иранским грузам оружия.
Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине
Спикер Джонсон объясняет, что сложности в принятии нового пакета помощи Украине связаны с нежеланием Белого дома ответить на ключевые вопросы относительно украинского конфликта.
Хуситы атаковали судно у берегов Йемена
Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд
После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель
Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"
Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.
ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников
Как сообщают израильские газеты со ссылкой на неназванные источники, ХАМАС передал посреднику список требований, которые должны быть выполнены перед возможным освобождением израильских заложников.