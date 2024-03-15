Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

Отец подростка, который купил пистолет, из которого его сын застрелил четырех человек в школе штата Мичиган в 2021 году, был признан виновным в убийстве по неосторожности. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Джеймс Крамбли купил пистолет, из которого стрелял его 15-летний сын Итан. Ранее также известно, что мать Дженнифер Крамбли виновна в убийстве по неосторожности, и им обоим грозит 15 лет заключения.

Сын открыл стрельбу в Оксфордской средней школе, расположенной примерно в семи милях к северу от Детройта, 30 ноября 2021 года. Четыре человека погибли, еще семь получили ранения. Он отбывает пожизненное заключение.

В прокуратуре считают, что родители, согласно государственному законодательству, были обязаны не допустить причинения сыну вреда окружающим и не выполнили предупреждений о том, что он психически болен.

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