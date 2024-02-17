Ученик из Бучи победил на международном фестивале-конкурсе "Golden Fest"
Киев • УНН
Юный бучанский музыкант получил лауреата I премии на ХІІІ двухтуровом многожанровом международном фестивале-конкурсе "Golden Fest".
Юный бучанский музыкант стал победителем на международном фестивале-конкурсе искусств "Golden Fest". Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает УНН.
Детали
Юный музыкант Иван Супруненко, ученик фортепианного отдела Бучанской детской школы искусств имени Левка Ревуцкого, получил лауреата I премии на ХІІІ двухтуровом многожанровом международном фестивале-конкурсе "Golden Fest".
Гордимся талантливыми детьми нашей громады! Поздравляем Ивана и его преподавательницу Ирину Мельничук с победой! Желаем вдохновения и дальнейших успехов!
Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи28 января 2024, 04:30 • 87535 просмотров
Ученик из Бучи победил на международном фестивале-конкурсе "Golden Fest"
Юный бучанский музыкант получил лауреата I премии на ХІІІ двухтуровом многожанровом международном фестивале-конкурсе "Golden Fest".
На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года
Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.
ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский
Украинские военные отошли из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения превосходящими силами рф и сейчас удерживают определенные рубежи обороны.
В рф произошел масштабный пожар, который охватил 3500 квадратных метров
Крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске. Более 100 спасателей и 33 единицы техники работали над тушением пламени.
Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.
США передали Украине технический арсенал для документирования преступлений рф
США предоставили Национальной полиции Украины 66 автомобилей, 250 беспилотников, 9 систем лазерного 3D-сканирования и лабораторию ДНК для документирования преступлений рф.
Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации
Указ запрещает начислять плату и взимать долги за жилищно-коммунальные услуги с херсонцев за период, когда город был оккупирован российскими войсками со 2 марта по 11 ноября 2022 года.
российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море
россияне поставили на боевое дежурство в Черном море подводную лодку, вооруженную четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации
На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.