Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи
Американские студенты разработали план реконструкции украинского города Буча по программе Государственного департамента США. План видит Бучу городом велосипедов, пешеходных дорожек и безопасной среды после разрушений, нанесенных во время российской оккупации.
Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.
Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider
Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт
Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".
КНДР запустила несколько крылатых ракет
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье утром. Это произошло через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новых стратегических крылатых ракет со своего западного побережья в начале этой недели.
Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.
На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов
Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.
WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад
Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.
Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет
В воскресенье утром в Токио и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Предупреждение о цунами не объявлялось, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя некоторые транзитные услуги были ненадолго задержаны.
Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times
Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.