Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи

Студенты Пенсильванского университета создали проект послевоенного восстановления Бучи на Киевщине. План разработали в рамках программы Госдепартамента США Diplomacy Lab, пишет "Голос Америки", передает УНН.

Детали

Это программа по привлечению американских университетов к разработке комплексных решений восстановления украинских городов, пострадавших от российской агрессии,

Американские студенты видят отстроенную Бучу как город велосипедов, прогулочных пешеходных дорожек и безопасного экологического пространства.

Мыслящие украинцы и американцы работают вместе над решениями, нужными для будущего Бучи, будучи чувствительными к потребностям этого замечательного города, которому пришлось так много пережить сказала спецпредставительница США по вопросам глобальных партнерств Дороти Маколифф.

Бучу выбрали для проекта ввиду того, что город стал важным символом устойчивости и жизнеспособности далеко за пределами Украины.

Дополнение

Посол Украины в США Оксана Маркарова пообещала передать проект молодых урбанистов городскому голове Бучи и американцам, которые помогают ее восстановлению, в частности Фонду Говарда Баффета.

Также Маркарова, что во время российской оккупации Бучи погибли по меньшей мере 1400 мирных жителей, включая 37 детей, а еще более 175 человек нашли в братских могилах, обнаруженных после деоккупации города. Прокуратура Украины уже открыла около 9000 дел о военных преступлениях, зарегистрированных в Буче и окрестностях.

ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления