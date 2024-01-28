Американські студенти за програмою Держдепу розробили план повоєнної відбудови Бучі

Студенти Пенсильванського університету створили проєкт повоєнної відбудови Бучі на Київщині. План розробили у рамках програми Держдепартаменту США Diplomacy Lab, пише "Голос Америки", передає УНН.

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Цце програма із залучення американських університетів до розробки комплексних рішень відбудови українських міст, постраждалих від російської агресії,

Американські студенти бачать відбудовану Бучу як місто велосипедів, прогулянкових пішохідних доріжок і безпечного екологічного простору.

Мислячі українці та американці працюють разом над рішеннями, потрібними для майбутнього Бучі, будучи чутливими до потреб цього чудового міста, якому довелося так багато пережити сказала спецпредставниця США з питань глобальних партнерств Дороті Маколіфф.

Бучу обрали для проєкту з огляду на те, що місто стало важливим символом стійкості і життєздатності далеко за межами України.

Доповнення

Посолка України у США Оксана Маркарова пообіцяла передати проєкт молодих урбаністів міському голові Бучі та американцям, котрі допомагають її відбудові, зокрема Фундації Говарда Баффета.

Також Маркарова, що під час російської окупації Бучі загинули щонайменше 1400 мирних мешканців, включаючи 37 дітей, а ще понад 175 людей знайшли братських могилах, виявлених після деокупації міста. Прокуратура України вже відкрила близько 9000 справ про воєнні злочини, зареєстровані у Бучі та околицях.

ПАРЄ почала обговорення ключових українських питань, у тому числі питання реконструкції та відбудови