Учень з Бучі переміг на міжнародному фестивалі-конкурсі "Golden Fest"
Київ • УНН
Юний бучанський музикант отримав лауреата І премії на ХІІІ двотуровому багатожанровому міжнародному фестивалі-конкурсі "Golden Fest".
Юний бучанський музикант став переможцем на міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв "Golden Fest". Про це повідомляє Бучанська міська рада, передає УНН.
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Юний музикант Іван Супруненко, учень фортепіанного відділу Бучанської дитячої школи мистецтв імені Левка Ревуцького, отримав лауреата І премії на ХІІІ двотуровому багатожанровому міжнародному фестивалі-конкурсі "Golden Fest".
Пишаємося талановитими дітьми нашої громади! Вітаємо Івана та його викладачку Ірину Мельничук з перемогою! Бажамо натхнення та подальших успіхів!
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