Отсутствие медпомощи и антисанитария: Лубинец рассказал о нарушении прав детей в СИЗО на Днепропетровщине

Представители Офиса Омбудсмана в Днепропетровской области зафиксировали ряд нарушений прав детей в «Криворожском учреждении исполнения наказаний №3». В частности увидели в помещение детьми антисанитарию и тараканов. Также есть проблемы с питанием и медицинской помощью. Об этом Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По данным Лубинца, в этом СИЗО на Днепропетровщине под стражей находится 3 несовершеннолетних.

Там зафиксировали следующие нарушения:

во время воздушной тревоги несовершеннолетние не перемещаются в укрытие;

камеры имеют неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние;

бачки для питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии: вода содержит осадок и грязь;

не созданы условия для досуга;

отсутствует контроль за образовательным процессом;

психологическая помощь в основном не учитывает особенностей психологического состояния несовершеннолетних;

персонал СИЗО курит в помещениях, смежных с теми, где находятся несовершеннолетние;

отсутствуют надлежащие медицинские услуги детям.

Также, как сообщается, выявлены проблемы с питанием и медицинской помощью детям, находящимся с матерями.

Одна осужденная жаловалась на ненадлежащее обеспечение ее ребенка питанием. Благодаря партнерской организации ребенка обеспечили необходимым. Кроме того, младенец долго страдал от температуры 38,5°C, и только после вмешательства представителей Омбудсмена его осмотрел педиатр - рассказал Омбудсман.

Он отметил, что создание надлежащих условий содержания является ключевым фактором в процессе ресоциализации детей, находящихся в конфликте с законом. По его словам, обеспечение доступа к образовательным, медицинским и социальным услугам помогает поддерживать их развитие и способствует возвращению к нормальной жизни. Это также является важной мерой противодействия распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних и позволяет предотвратить повторные правонарушения в дальнейшем.

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