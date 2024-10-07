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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отсутствие медпомощи и антисанитария: Лубинец рассказал о нарушении прав детей в СИЗО на Днепропетровщине

Отсутствие медпомощи и антисанитария: Лубинец рассказал о нарушении прав детей в СИЗО на Днепропетровщине

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:08  •  3699 просмотра

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Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях прав несовершеннолетних в СИЗО Кривого Рога. Среди проблем - антисанитария, отсутствие надлежащей медицинской помощи и укрытия во время воздушной тревоги.

Представители Офиса Омбудсмана в Днепропетровской области зафиксировали ряд нарушений прав детей в «Криворожском учреждении исполнения наказаний №3». В частности увидели в помещение детьми антисанитарию и тараканов. Также есть проблемы с питанием и медицинской помощью. Об этом Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН

Детали 

По данным Лубинца, в этом СИЗО на Днепропетровщине под стражей находится 3 несовершеннолетних.

Там зафиксировали следующие нарушения:

  • во время воздушной тревоги несовершеннолетние не перемещаются в укрытие;
  • камеры имеют неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние;
  • бачки для питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии: вода содержит осадок и грязь;
  • не созданы условия для досуга;
  • отсутствует контроль за образовательным процессом;
  • психологическая помощь в основном не учитывает особенностей психологического состояния несовершеннолетних;
  • персонал СИЗО курит в помещениях, смежных с теми, где находятся несовершеннолетние;
  • отсутствуют надлежащие медицинские услуги детям.

Также, как сообщается, выявлены проблемы с питанием и медицинской помощью детям, находящимся с матерями.

Одна осужденная жаловалась на ненадлежащее обеспечение ее ребенка питанием. Благодаря партнерской организации ребенка обеспечили необходимым. Кроме того, младенец долго страдал от температуры 38,5°C, и только после вмешательства представителей Омбудсмена его осмотрел педиатр

- рассказал Омбудсман.

Он отметил, что создание надлежащих условий содержания является ключевым фактором в процессе ресоциализации детей, находящихся в конфликте с законом. По его словам, обеспечение доступа к образовательным, медицинским и социальным услугам помогает поддерживать их развитие и способствует возвращению к нормальной жизни.  Это также является важной мерой противодействия распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних и позволяет предотвратить повторные правонарушения в дальнейшем.

Расследование насилия над детьми в реабилитационном центре Львовской области продолжается, допрошены 46 человек - прокуратура7 октября 2024, 11:00 • 7426 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП