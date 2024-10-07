Отсутствие медпомощи и антисанитария: Лубинец рассказал о нарушении прав детей в СИЗО на Днепропетровщине
Киев • УНН
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях прав несовершеннолетних в СИЗО Кривого Рога. Среди проблем - антисанитария, отсутствие надлежащей медицинской помощи и укрытия во время воздушной тревоги.
Представители Офиса Омбудсмана в Днепропетровской области зафиксировали ряд нарушений прав детей в «Криворожском учреждении исполнения наказаний №3». В частности увидели в помещение детьми антисанитарию и тараканов. Также есть проблемы с питанием и медицинской помощью. Об этом Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
По данным Лубинца, в этом СИЗО на Днепропетровщине под стражей находится 3 несовершеннолетних.
Там зафиксировали следующие нарушения:
- во время воздушной тревоги несовершеннолетние не перемещаются в укрытие;
- камеры имеют неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние;
- бачки для питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии: вода содержит осадок и грязь;
- не созданы условия для досуга;
- отсутствует контроль за образовательным процессом;
- психологическая помощь в основном не учитывает особенностей психологического состояния несовершеннолетних;
- персонал СИЗО курит в помещениях, смежных с теми, где находятся несовершеннолетние;
- отсутствуют надлежащие медицинские услуги детям.
Также, как сообщается, выявлены проблемы с питанием и медицинской помощью детям, находящимся с матерями.
Одна осужденная жаловалась на ненадлежащее обеспечение ее ребенка питанием. Благодаря партнерской организации ребенка обеспечили необходимым. Кроме того, младенец долго страдал от температуры 38,5°C, и только после вмешательства представителей Омбудсмена его осмотрел педиатр
Он отметил, что создание надлежащих условий содержания является ключевым фактором в процессе ресоциализации детей, находящихся в конфликте с законом. По его словам, обеспечение доступа к образовательным, медицинским и социальным услугам помогает поддерживать их развитие и способствует возвращению к нормальной жизни. Это также является важной мерой противодействия распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних и позволяет предотвратить повторные правонарушения в дальнейшем.
Расследование насилия над детьми в реабилитационном центре Львовской области продолжается, допрошены 46 человек - прокуратура7 октября 2024, 11:00 • 7426 просмотров