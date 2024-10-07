Відсутність меддопомоги та антисанітарія: Лубінець розповів про порушення прав дітей в СІЗО на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про численні порушення прав неповнолітніх у СІЗО Кривого Рогу. Серед проблем - антисанітарія, відсутність належної медичної допомоги та укриття під час повітряної тривоги.
Представники Офісу Омбудсмана в Дніпропетровській області зафіксували низку порушень прав дітей у "Криворізькій установі виконання покарань №3". Зокрема побачили в приміщення дітьми антисанітарію і тарганів. Також є проблеми з харчуванням і медичною допомогою. Про це Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
За даними Лубінця, в цьому СІЗО на Дніпропетровщині під вартою перебуває 3 неповнолітніх.
Там зафіксували такі порушення:
- під час повітряної тривоги неповнолітні не переміщуються до укриття;
- камери мають незадовільний санітарно-гігієнічний стан;
- бачки для питної води перебувають в антисанітарному стані: вода містить осад та бруд;
- не створені умови для дозвілля;
- відсутній контроль за освітнім процесом;
- психологічна допомога здебільшого не враховує особливостей психологічного стану неповнолітніх;
- персонал СІЗО палить у приміщеннях, суміжних з тими, де перебувають неповнолітні;
- відсутні належні медичні послуги дітям.
Також, як повідомляється, виявлені проблеми з харчуванням і медичною допомогою дітям, які перебувають з матерями.
Одна засуджена скаржилась на неналежне забезпечення її дитини харчуванням. Завдяки партнерській організації дитину забезпечили необхідним. Окрім того, немовля довго страждало від температури 38,5°C, і лише після втручання представників Омбудсмана його оглянув педіатр
Він зауважив, що створення належних умов утримання є ключовим фактором у процесі ресоціалізації дітей, які перебувають у конфлікті з законом. За його словами, забезпечення доступу до освітніх, медичних та соціальних послуг допомагає підтримувати їх розвиток і сприяє поверненню до нормального життя. Це також є важливим заходом протидії поширенню кримінальної субкультури серед неповнолітніх та дозволяє запобігти повторним правопорушенням надалі.
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