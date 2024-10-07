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Відсутність меддопомоги та антисанітарія: Лубінець розповів про порушення прав дітей в СІЗО на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 11870 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про численні порушення прав неповнолітніх у СІЗО Кривого Рогу. Серед проблем - антисанітарія, відсутність належної медичної допомоги та укриття під час повітряної тривоги.

Представники Офісу Омбудсмана в Дніпропетровській області зафіксували низку порушень прав дітей у "Криворізькій установі виконання покарань №3". Зокрема побачили в приміщення дітьми антисанітарію і тарганів. Також є проблеми з харчуванням і медичною допомогою. Про це Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН

Деталі 

За даними Лубінця, в цьому СІЗО на Дніпропетровщині під вартою перебуває 3 неповнолітніх.

Там зафіксували такі порушення:

  • під час повітряної тривоги неповнолітні не переміщуються до укриття;
  • камери мають незадовільний санітарно-гігієнічний стан;
  • бачки для питної води перебувають в антисанітарному стані: вода містить осад та бруд;
  • не створені умови для дозвілля;
  • відсутній контроль за освітнім процесом;
  • психологічна допомога здебільшого не враховує особливостей психологічного стану неповнолітніх;
  • персонал СІЗО палить у приміщеннях, суміжних з тими, де перебувають неповнолітні;
  • відсутні належні медичні послуги дітям.

Також, як повідомляється, виявлені проблеми з харчуванням і медичною допомогою дітям, які перебувають з матерями.

Одна засуджена скаржилась на неналежне забезпечення її дитини харчуванням. Завдяки партнерській організації дитину забезпечили необхідним. Окрім того, немовля довго страждало від температури 38,5°C, і лише після втручання представників Омбудсмана його оглянув педіатр

- розповів Омбудсман.

Він зауважив, що створення належних умов утримання є ключовим фактором у процесі ресоціалізації дітей, які перебувають у конфлікті з законом. За його словами, забезпечення доступу до освітніх, медичних та соціальних послуг допомагає підтримувати їх розвиток і сприяє поверненню до нормального життя.  Це також є важливим заходом протидії поширенню кримінальної субкультури серед неповнолітніх та дозволяє запобігти повторним правопорушенням надалі.

Розслідування насильства над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини триває, допитано 46 людей - прокуратура07.10.24, 14:00 • 11421 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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