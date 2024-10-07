Відсутність меддопомоги та антисанітарія: Лубінець розповів про порушення прав дітей в СІЗО на Дніпропетровщині

Представники Офісу Омбудсмана в Дніпропетровській області зафіксували низку порушень прав дітей у "Криворізькій установі виконання покарань №3". Зокрема побачили в приміщення дітьми антисанітарію і тарганів. Також є проблеми з харчуванням і медичною допомогою. Про це Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

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За даними Лубінця, в цьому СІЗО на Дніпропетровщині під вартою перебуває 3 неповнолітніх.

Там зафіксували такі порушення:

Також, як повідомляється, виявлені проблеми з харчуванням і медичною допомогою дітям, які перебувають з матерями.

Одна засуджена скаржилась на неналежне забезпечення її дитини харчуванням. Завдяки партнерській організації дитину забезпечили необхідним. Окрім того, немовля довго страждало від температури 38,5°C, і лише після втручання представників Омбудсмана його оглянув педіатр