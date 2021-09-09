Отравление в школе Хмельницкого: количество пострадавших возросло до 85
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Хмельницком увеличилось количество пострадавших в результате отравления в школе до 85 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".
Цитата
"За обновленной информацией ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", по состоянию на 16:00 9 сентября 2021 года зарегистрировано уже 85 случаев заболевания. В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослого человека, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз - "Пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что больные, которых госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, находятся в состоянии средней тяжести. Другие - лечатся дома под наблюдением педиатров и семейных врачей.
Дополнение
В Хмельницком в одной из школ отравились дети. Сообщалось, что четверо учеников начальных классов попали в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.