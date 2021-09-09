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Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих зросла до 85

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Хмельницькому збільшилась кількість постраждалих внаслідок отруєння в школі до 85 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

Цитата

“За оновленою інформацією ДУ “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, станом на 16:00 9 вересня 2021 року зареєстровано уже 85 випадків захворювання. До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей та 1 дорослу особу, 74 дитини лікуються амбулаторно. Попередній діагноз — “Харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що хворі, котрих госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, перебувають у стані середньої важкості. Інші — лікуються вдома під наглядом педіатрів та сімейних лікарів.

Доповнення

У Хмельницькому в одній із шкіл отруїлися діти. Повідомлялося, що четверо учнів початкових класів потрапили до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння.

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