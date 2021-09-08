У Хмельницькому в одній із шкіл отруїлися діти: четверо у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Хмельницькому в одній із шкіл отруїлися діти. Четверо опинилися на лікарняних ліжках. Про це повідомили в пресслужбі поліції Хмельницької області, передає УНН.
Деталі
7 вересня, в ході моніторингу інформаційного простору, поліцейські знайшли у місцевому інтернет-виданні публікацію про харчове отруєння школярів у одній зі шкіл міста. Для перевірки інформації до навчального закладу та інфекційної лікарні були направлені слідчо-оперативні групи Хмельницького районного управління поліції.
За попередньою інформацією, четверо учнів початкових класів потрапили до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння. Ще низка дітей з поганим самопочуттям та схожими симптомами знаходиться вдома.
У працівників закладу, робота яких пов’язана із приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також на експертизу направили зразки їжі.
“За фактом ймовірного отруєння дітей у одному з навчальних закладів Хмельницького слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України „Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням“. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше УНН писав, що у Гайсинському районі Вінницької області двоє сестер 4 та 13 років померли від гострого отруєння невідомою речовиною.
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