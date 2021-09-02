На Рівненщині зафіксували випадок ботулізму – хворий помер

Деталі

У КНП “Зарічненська багатопрофільна лікарня” 28 серпня у важкому стані госпіталізували 74-річного жителя Вараського району. У хворого були порушення зору, утруднене дихання та ковтання, м’язева слабкість, зміна голосу, нудота. Діагноз ботулізм лабораторно підтвердив ДУ “Рівненський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України”.

“Хворому надавалась необхідна медична допомога. Була введена антиботулінічна полівалентна сироватка. Однак всі заходи були не ефективними і хворий 01.09.2021 року помер. При проведенні епідрозслідування було з’ясовано, що хворий вживав м’ясної консерви зі свинини домашнього приготування”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

У липні у Запоріжжі 58-річна жінка померла від ботулізму, після того, як придбала та з’їла в’яленого ляща. Тоді поліція відкрила провадження.