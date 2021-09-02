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В Ровенской области зафиксировали случай ботулизма - больной умер

В Ровенской области зафиксировали случай ботулизма - больной умер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Ровенской области, впервые в этом году, зарегистрировали случай заболевания ботулизмом. Об этом сообщили в Ровенском центре контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Детали

В КНП "Заречненская многопрофильная больница" 28 августа в тяжелом состоянии госпитализировали 74-летнего жителя Вараського района. У больного были нарушения зрения, затрудненное дыхание и глотание, мышечная слабость, изменение голоса, тошнота. Диагноз ботулизм лабораторно подтвердил ГУ "Ровенский областной центр контроля и профилактики Минздрава Украины".

"Больному предоставлялась необходимая медицинская помощь. Была введена антиботулинична поливалентная сыворотка. Однако все меры были неэффективными и больной 01.09.2021 года умер. При проведении эпидрасследования было выяснено, что больной употреблял мясной консервы из свинины домашнего приготовления", - говорится в сообщении.

Дополнение

В июле в Запорожье 58-летняя женщина умерла от ботулизма, после того, как приобрела и съела вяленого леща. Тогда полиция открыла производство.

Украинские Национальные Новости

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