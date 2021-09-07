На Вінниччині від гострого отруєння невідомою речовиною померли двоє неповнолітніх сестер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Гайсинському районі Вінницької області двоє сестер 4 та 13 років померли від гострого отруєння невідомою речовиною. Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області, передає УНН.
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За словами начальника Гайсинського районного управління поліції Ігоря Соломона, за цим фактом поліцією розпочато розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України. Одна із версій отруєння — вживання грибів або лісових ягід.
"В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз. Остаточна причина смерті дітей буде встановлена після проведення комісійної судово-медичної експертизи. Ще одна дитина з цієї родини — 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні",-йдеться в повідомленні.
Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів. Досудове розслідування триває.
Доповнення
Раніше УНН писав, що У Рівненській області, вперше у цьому році, зареєстрували випадок захворювання на ботулізм. Хворого не врятували.
А на Прикарпатті після святкування Дня знань отруїлися 18 дітей та дорослий.