На Вінниччині від гострого отруєння невідомою речовиною померли двоє неповнолітніх сестер

Деталі

За словами начальника Гайсинського районного управління поліції Ігоря Соломона, за цим фактом поліцією розпочато розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України. Одна із версій отруєння — вживання грибів або лісових ягід.

"В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз. Остаточна причина смерті дітей буде встановлена після проведення комісійної судово-медичної експертизи. Ще одна дитина з цієї родини — 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні",-йдеться в повідомленні.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів. Досудове розслідування триває.

Доповнення

Раніше УНН писав, що У Рівненській області, вперше у цьому році, зареєстрували випадок захворювання на ботулізм. Хворого не врятували.



А на Прикарпатті після святкування Дня знань отруїлися 18 дітей та дорослий.