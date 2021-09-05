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17 березня, 18:58 • 115682 перегляди

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На Прикарпатті після святкування Дня знань отруїлися 18 дітей та дорослий

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Івано-Франківщині після святкування Дня знань отруїлися 18 дітей та дорослий. Про це повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області, передає УНН.

Деталі

Учора, 4 вересня, під час моніторингу ЗМІ правоохоронці виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулось в одному із закладів села Загвіздя, захворіли більше десяти дітей. Відтак, впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

“Попередній діагноз від медичних працівників — гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості. Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

До слова, у Рівненській області, вперше у цьому році, зареєстрували випадок захворювання на ботулізм. Хворого врятувати не вдалося.

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