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Отравления школьников в Хмельницком: в больнице осталось двое детей

Отравления школьников в Хмельницком: в больнице осталось двое детей

Киев  •  УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция на утро среды находится 2 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Цитата:

“По состоянию на 7 ч. 15 сентября в инфекционной больнице м. Хмельницький остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением ротавирусной инфекцией ”, - сообщили в ГСЧС.

Детали

По результатам лабораторных исследований по биоматериалов работников пищеблока и больных выделено золотистый стафилококк.

Добавим

В Минздраве назвали причину массового отравления школьников в Хмельницком — бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружено в блюдах, а также в анализах работников пищеблока.

Украинские Национальные Новости

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