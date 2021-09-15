Отравления школьников в Хмельницком: в больнице осталось двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция на утро среды находится 2 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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“По состоянию на 7 ч. 15 сентября в инфекционной больнице м. Хмельницький остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением ротавирусной инфекцией ”, - сообщили в ГСЧС.
Детали
По результатам лабораторных исследований по биоматериалов работников пищеблока и больных выделено золотистый стафилококк.
Добавим
В Минздраве назвали причину массового отравления школьников в Хмельницком — бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружено в блюдах, а также в анализах работников пищеблока.