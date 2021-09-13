У МОЗ назвали причину масового отруєння школярів у Хмельницькому

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“Станом на 13 вересня спалах розшифровано – встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок). Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини та продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах – золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок”, - заявили у центрі.

Додамо

Наразі серед тих, хто отруївся, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 дорослий) та 78 амбулаторно.

Нагадаємо

8 вересня з’явилося повідомлення, що четверо учнів однієї зі шкіл Хмельницького були госпіталізовані з попереднім діагнозом отруєння.

Уже 10 вересня кількість постраждалих зросла і перевищила 90 осіб, більшість з них - діти.

В інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція на ранок понеділка перебуває 15 осіб, з них 14 дітей.