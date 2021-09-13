Масове отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні досі 14 дітей

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"Станом на 7 годину 13 вересня у інфекційній лікарні міста Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються госпіталізованими 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає)", - повідомили у відомстві.

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У ДСНС додали, що ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо

8 вересня з’явилося повідомлення, що четверо учнів однієї зі шкіл Хмельницького були госпіталізовані з попереднім діагнозом отруєння. Уже 10 вересня кількість постраждалих зросла і перевищила 90 осіб, більшість з них - діти.