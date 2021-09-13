Массовое отравление школьников в Хмельницком: в больнице до сих пор 14 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция на утро понедельника находится 15 человек, из них 14 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"По состоянию на 7 часов 13 сентября в инфекционной больнице города Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются госпитализированными 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - сообщили в ведомстве.
Детали
В ГСЧС добавили, что еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним
8 сентября появилось сообщение, что четверо учеников одной из школ Хмельницкого были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление. Уже 10 сентября количество пострадавших возросло и превысило 90 человек, большинство из них - дети.