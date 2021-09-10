Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих зросла до 92

Цитата

“... станом на 10.00 10 вересня 2021 року за медичною допомогою звернулися 92 людини, в тому числі 91 дитина та 1 доросла особа. До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, в тому числі 14 дітей. 77 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом педіатрів та сімейних лікарів. Організовано медичне спостереження за контактними особами”, — йдеться в повідлмленні.

Деталі

Повідомляється, що у навчальному закладі та в домашніх осередках осіб, які захворіли, здійснено заключну дезінфекцію.

Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню, — з’ясовують.

Що було раніше

У Хмельницькому в одній із шкіл отруїлися діти. Повідомлялося, що четверо учнів початкових класів потрапили до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння.

Згодом, стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 85 осіб.