Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих зросла до 92
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Хмельницькому збільшилась кількість постраждалих внаслідок отруєння в школі до 92 осіб. Про це пише УНН з посиланням на "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
Цитата
“... станом на 10.00 10 вересня 2021 року за медичною допомогою звернулися 92 людини, в тому числі 91 дитина та 1 доросла особа. До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, в тому числі 14 дітей. 77 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом педіатрів та сімейних лікарів. Організовано медичне спостереження за контактними особами”, — йдеться в повідлмленні.
Деталі
Повідомляється, що у навчальному закладі та в домашніх осередках осіб, які захворіли, здійснено заключну дезінфекцію.
Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню, — з’ясовують.
Що було раніше
У Хмельницькому в одній із шкіл отруїлися діти. Повідомлялося, що четверо учнів початкових класів потрапили до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння.
Згодом, стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 85 осіб.