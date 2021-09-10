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Отравление в школе Хмельницкого: количество пострадавших возросло до 92

Киев  •  УНН

 • 23131 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Хмельницком увеличилось количество пострадавших в результате отравления в школе до 92 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

Цитата

“... по состоянию на 10.00 10 сентября 2021 года за медицинской помощью обратились 92 человека, в том числе 91 ребенок и 1 взрослый. В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, в том числе 14 детей. 77 пациентов находятся на амбулаторном лечении под наблюдением педиатров и семейных врачей. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами”, — говорится в повидлмленни.

Детали

Сообщается, что в учебном заведении и в домашних очагах заболевших, осуществлено заключительную дезинфекцию.
Источник возбудителя инфекции, причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, — выясняют.

Что было раньше

В Хмельницком в одной из школ отравились дети. Сообщалось, что четверо учеников начальных классов попали в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших увеличилось до 85 человек.

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