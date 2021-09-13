В Минздраве назвали причину массового отравления школьников в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Массовое отравление школьников в Хмельницком 8 сентября спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружено в блюдах, а также в анализах работников пищеблока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Цитата
"По состоянию на 13 сентября вспышку расшифровано - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделено золотистый стафилококк). Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах - золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); с 60 смывов в 27 образцах - золотистый стафилококк", - заявили в центре.
Добавим
Сейчас среди отравившихся, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 амбулаторно.
Напомним
8 сентября появилось сообщение, что четверо учеников одной из школ Хмельницкого были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление.
Уже 10 сентября количество пострадавших возросло и превысило 90 человек, большинство из них - дети.
В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция на утро понедельника находится 15 человек, из них 14 детей.