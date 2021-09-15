Отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні залишилося двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція на ранок середи перебуває 2 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Цитата:
“Станом на 7 год. 15 вересня в інфекційній лікарні м. Хмельницький залишаються госпіталізованими 2 дітей з Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 1, які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня з підозрою на ротавірусну інфекцію”, — повідомили у ДСНС.
Деталі
За результатами лабораторних досліджень з біоматеріалів працівників харчоблоку та хворих виділено золотистий стафілокок.
Додамо
У МОЗ назвали причину масового отруєння школярів у Хмельницькому — бактерія золотистого стафілокока, яку виявлено у стравах, а також в аналізах працівників харчоблоку.