Получение Томоса УПЦ является ударом по Путину - Порошенко

“Есть получения украинской церковью Томоса и создание церкви ударом по Путину? Очевидно, что да. И ударом, который измеряется не территориями и квадратными метрами, это духовный удар. Он пошел на нас в атаку, он сделал агрессию против нас. А церковь, которой он очень гордился, украинцы не видят возможности ходить в эту церковь. Тогда все, что он делал — зря. И он безусловно будет пытаться сделать все, чтобы нас остановить. Так же как он это делал в 2014 году”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время избрания патриарха единой Украинской православной церкви никто давить не будет.