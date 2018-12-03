Получение Томоса УПЦ является ударом по Путину - Порошенко

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81811 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102915 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137781 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135850 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132148 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126379 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164244 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Получение Томоса УПЦ является ударом по Путину - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Получение Томосу об автокефалии Украинской православной церкви является ударом по Владимиру Путину. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко сказал в эфире ICTV, передает УНН.

“Есть получения украинской церковью Томоса и создание церкви ударом по Путину? Очевидно, что да. И ударом, который измеряется не территориями и квадратными метрами, это духовный удар. Он пошел на нас в атаку, он сделал агрессию против нас. А церковь, которой он очень гордился, украинцы не видят возможности ходить в эту церковь. Тогда все, что он делал — зря. И он безусловно будет пытаться сделать все, чтобы нас остановить. Так же как он это делал в 2014 году”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время избрания патриарха единой Украинской православной церкви никто давить не будет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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