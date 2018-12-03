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Отримання Томосу УПЦ є ударом по Путіну - Порошенко

Отримання Томосу УПЦ є ударом по Путіну - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви є ударом по Володимиру Путіну. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко сказав в ефірі ICTV, передає УНН.

“Чи є отримання українською церквою Томосу і створення церкви ударом по Путіну? Очевидно, що так. І ударом, який вимірюється не територіями і квадратними метрами, це є духовний удар. Він пішов на нас в атаку, він зробив агресію проти нас. А церква, якою він дуже пишався, укранці не бачать можливості ходити в цю церкву. Тоді все, що він робив — дарма. І він безумовно буде намагатися зробити все, щоб нас зупинити. Так само як він це робив у 2014 році”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що під час обрання патріарха єдиної Української православної церкви ніхто тиснути не буде.

Українські Національні Новини

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