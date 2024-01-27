Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам

Оккупационная администрация на Запорожской ВОТ постановила, что владельцы гостиниц и баз отдыха отныне должны доносить информацию обо всех своих посетителях. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Россияне сделали еще шаг к тоталитарному контролю на временно оккупированных территориях. теперь о гражданах рф должны доносить в течение трех дней, а обо всех остальных - в течение суток с момента заселения. Соглашение об "обмене информацией" необходимо подписать с гумвд рф, а за его невыполнение владельцы бизнеса будут платить штрафы до 70 тысяч рублей - отметил Федоров.

На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы