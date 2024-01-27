Відтепер в готелях та базах відпочинку на ТОТ Запоріжжя мають доносити про відвідувачів росіянам

Окупаційна адміністрація на Запорізькій ТОТ постановила, що власники готелів та баз відпочинку відтепер мають доносити інформацію про всіх своїх відвідувачів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Росіяни зробили ще крок до тоталітарного контролю на тимчасово окупованих територіях.Тепер про про громадян рф мають доносити протягом трьох днів, а про усіх інших – протягом доби з моменту заселення. Угоду про "обмін інформацією" необхідно підписати з гумвд рф, а за її невиконання власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів - зазначив Федоров.

На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори