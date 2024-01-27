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Відтепер в готелях та базах відпочинку на ТОТ Запоріжжя мають доносити про відвідувачів росіянам

Київ • УНН

 • 31700 перегляди

На окупованій частині Запоріжжя росіяни змусили місцевих власників готелів та баз відпочинку доносити інформацію про всіх своїх відвідувачів

Окупаційна адміністрація на Запорізькій ТОТ постановила, що власники готелів та баз відпочинку відтепер мають доносити інформацію про всіх своїх відвідувачів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Росіяни зробили ще крок до тоталітарного контролю на тимчасово окупованих територіях.Тепер про про громадян рф мають доносити протягом трьох днів, а про усіх інших – протягом доби з моменту заселення. Угоду про "обмін інформацією" необхідно підписати з гумвд рф, а за її невиконання власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів

- зазначив Федоров.
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На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори25.01.24, 14:36 • 24065 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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