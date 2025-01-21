Откройте новые горизонты вашего бизнеса - на Mind Export Summit 2025

13-14 февраля 2025 года в течение двух дней состоится крупнейшая конференция для украинских предпринимателей о выходе на зарубежные рынки, поиск партнеров, пошаговые стратегии и тактические решения - Mind Export Summit 2025, передает УНН.

Топ-5 причин, почему стоит посетить MES-2025:

поиск партнеров за рубежом,

разработка «дорожной карты» выхода на рынок ЕС,

узнать инструменты для выхода на рынок Германии,

изучение процессов на рынке США,

поиск международных дистрибьюторов для работы на рынках Европы и арабских стран.

Все эти (и другие) вопросы получат свои ответы, а таковы темы панельных дискуссий Mind Export Summit 2025:

государственная поддержка экспорта;

интеграция в рынки ЕС;

грантовые возможности для компаний, стремящихся выйти на экспортные рынки;

дорожная карта выхода на рынки;

новые реалии выхода на глобальные рынки для украинских технологических компаний;

как успешно развиваться не только в Украине;

экспорт Украины: динамика структуры, основные изменения и тренды.

Среди спикеров:

Государственники: Nazovni.Online (МИД), Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство экономики Украины, ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта», Экспортно-кредитное агентство,

Практики: Торгово-промышленная палата Украины, Украинский центр содействия инвестициям и торговле,

Доноры: UNDP, представительство ЕС, USAID,

Бизнес: десятки предпринимателей-экспортеров, практиков и менторов.

Также посетители смогут познакомиться с кейсами украинских компаний, которые уже работают на зарубежных рынках и даже попробовать их продукцию - на Ярмарке компаний-экспортеров, которая станет частью Саммита. Среди компаний: веганские продукты Wanted Vegan, мебельная компания Tivoli, юридическая компания Mitra, хрустящие сырные шарики snEco, авторские травяные чаи Zhygun Herbs.

Те же, кто уже решительно настроен покорять зарубежные рынки, смогут на второй день Саммита принять участие в Бизнес-симуляции "Выход на экспортные рынки", в рамках которой участники смоделируют процесс экспансии за границу и проработают возможные проблемы.

Для приобретения билетов переходите по ссылке: https://exportsummit.mind.ua/

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