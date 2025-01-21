Відкрийте нові горизонти вашого бізнесу – на Mind Export Summit 2025

13-14 лютого 2025 року протягом двох днів відбудеться найбільша конференція для українських підприємців про вихід на зарубіжні ринки, пошук партнерів, покрокові стратегії і тактичні рішення – Mind Export Summit 2025, передає УНН.

Топ-5 причин, чому варто відвідати MES-2025:

пошук партнерів за кордоном,

розробка «дорожньої карти» виходу на ринок ЄС,

дізнатись інструменти для виходу на ринок Німеччини,

вивчення процесів на ринку США,

пошук міжнародних дистриб’юторів для роботи на ринках Європи та арабських країн.

Всі ці (та інші) запитання отримають свої відповіді, а такими є теми панельних дискусій Mind Export Summit 2025:

державна підтримка експорту;

інтеграція в ринки ЄС;

грантові можливості для компаній, що прагнуть вийти на експортні ринки;

дорожня карта виходу на ринки;

нові реалії виходу на глобальні ринки для українських технологічних компаній;

як успішно розвиватися не лише в Україні;

експорт України: динаміка структури, основні зміни та тренди.

Серед спікерів:

Державники: Nazovni.Online (МЗС), Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство економіки України, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», Експортно-кредитне агентство,

Практики: Торгово-промислова палата України, Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі,

Донори: UNDP, представництво ЄС, USAID,

Бізнес: десятки підприємців-експортерів, практиків та менторів.

Також відвідувачі зможуть познайомитись з кейсами українських компаній, що вже працюють на зарубіжних ринках і навіть спробувати їхню продукцію – на Ярмарці компаній-експортерів, що стане частиною Саміту. Серед компаній: веганські продукти Wanted Vegan, мебельна компанія Tivoli, юридична компанія Mitra, хрусткі сирні кульки snEco, авторські трав'яні чаї Zhygun Herbs.

Ті ж, хто вже рішуче налаштований підкорювати зарубіжні ринки, зможуть на другий день Саміту взяти участь у Бізнес-симуляції "Вихід на експортні ринки", у межах якої учасники змоделюють процес експансії за кордон та опрацюють можливі проблеми.

Для придбання квитків переходьте за посиланням: https://exportsummit.mind.ua/

Приходьте – буде корисно!