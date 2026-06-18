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Открытие первого переговорного кластера стало историческим шагом для Украины – Кошта

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Президент Евросовета Антониу Кошта назвал неделю исторической из-за начала переговоров по первому кластеру. Это важный шаг к членству Украины в ЕС.

Открытие первого переговорного кластера стало историческим шагом для Украины – Кошта

Начало переговоров по первому кластеру о вступлении Украины в Европейский Союз является важным этапом на пути к полноправному членству. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.

Кошта назвал эту неделю исторической для Украины.

Это была историческая неделя для Украины. В понедельник мы официально открыли переговоры по первому кластеру. Это очень важный шаг на пути расширения Европейского Союза и полноправного вступления Украины в ЕС 

– подчеркнул он.

По словам президента Европейского совета, открытие переговорного процесса демонстрирует неизменность европейского курса Украины и поддержку этого процесса со стороны всех государств-членов ЕС.

Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg17.06.26, 16:28 • 49629 просмотров

Андрей Тимощенков

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Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Европейский Союз
Украина