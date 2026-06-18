Открытие первого переговорного кластера стало историческим шагом для Украины – Кошта
Киев • УНН
Президент Евросовета Антониу Кошта назвал неделю исторической из-за начала переговоров по первому кластеру. Это важный шаг к членству Украины в ЕС.
Начало переговоров по первому кластеру о вступлении Украины в Европейский Союз является важным этапом на пути к полноправному членству. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.
Кошта назвал эту неделю исторической для Украины.
Это была историческая неделя для Украины. В понедельник мы официально открыли переговоры по первому кластеру. Это очень важный шаг на пути расширения Европейского Союза и полноправного вступления Украины в ЕС
По словам президента Европейского совета, открытие переговорного процесса демонстрирует неизменность европейского курса Украины и поддержку этого процесса со стороны всех государств-членов ЕС.
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg17.06.26, 16:28 • 49629 просмотров